Я чувствую начало его спуска вниз — Гордон о Путине

Журналист о словах Путина

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Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что президент РФ Владимир Путин перестал быть ему интересен.

В программе «Время Голованова» на канале «Украина 24» зритель спросил Гордону, читал ли тот текст Путина об Украине на украинском языке, пишет УРА-Информ.

«Он перестал мне быть интересен. Я чувствую начало его спуска вниз. Я очень уважаю Леонида Кучму, он для меня символ счастливых лет Украины. Все-таки десять лет президентства Кучмы – это лучшие годы для Украины на сегодня. С Кучмой всегда интересно разговаривать, мы с ним всегда разговариваем, обмениваемся мнениями. Я всегда к нему очень прислушиваюсь. Он мудрец.

К чему я виду. Он издал, когда-то книгу Украина – не Россия. Путин плохой фсбэшник, потому что только человек непонимающий сути Украины в 2004 трижды поздравлять Януковича с президентством. Это как надо не понимать Украину, чтобы такое делать. Все время он заявляет, что русские, белорусы и украинцы один народ. Но не какой это не один народ. Это три братских народа, но это три разных народа», — заявил Гордон.

Ранее украинский журналист назвал имя человека, который заменит Путин.