«Из России в ОРДЛО идут колонны техники»: ситуация на Донбассе обострилась

Переброска техники осуществлялась ночью

Время чтения: 28 Секунд

На временно оккупированные территории восточной Украины активно заходят колонны техника из России. Об этом сообщает правозащитник, основатель «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский, передает УРА-Информ.

Эксперты «Восточной правозащитной группы», как отметил Лисянский, находящиеся на оккупированных территориях украинского Донбасса, зафиксировали передвижение российской военной техники. Переброска техники, как известно, осуществлялась ночью.

«Переброска военной техники не прекращается — происходит обновление вооружения. Россия осуществляет перемещение в ОРДЛО боевых единиц, тем самым продолжая реализовывать свою тактику военной и политической экспансии в Украине», — отметил Лисянский.

Ранее сообщалось, что в последнее время ситуация на Донбассе обострилась. Боевики увеличили количество обстрелов украинских позиций.