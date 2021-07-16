Общество

Россия осуществляет перемещение в ОРДЛО боевых единиц — правозащитники

Восточная правозащитная группа о ситуации на Донбассе

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Российская Федерация продолжает поставлять в так называемую «ЛНР» свою военную технику. Несмотря на все предыдущие заявления пропагандистов ситуация с поставкой военной техники продолжается.

Правозащитник, основатель «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский сообщил, что на неподконтрольную Украине территорию Луганской области активно заходят колонны техники Российской Федерации, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Он отмечает, что эксперты «Восточной правозащитной группы», которые находятся в ОРДЛО, ночью с 12 на 13 июля зафиксировали передвижение военной техники из Российской Федерации. Они увидели перемещение колонны из танков и военных грузовиков в темное врем суток, но позже можно было заметить характерные следы на асфальте.

«Переброска военной техники не прекращается — происходит обновление вооружения. Россия осуществляет перемещение в ОРДЛО боевых единиц, тем самым продолжая реализовывать свою тактику военной и политической экспансии в Украине», — отметил он.

Ранее мы сообщали, что в «ДНР» приехало большое количество военных врачей.

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