В российском обществе нет желания продолжать агрессию против Украины

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Шестой президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наблюдает ожидание российского общества для прекращения войны. Об этом Зеленский заявил в эксклюзивном интервью агентству «Интерфакс-Украина», передает УРА-Информ.

В российском обществе, как отметил Зеленский, нет желания продолжать агрессию против Украины.

«Если непредвзято взглянуть на общественные настроения в России, то, очевидно, мы увидим четкое и масштабное общественное ожидание решений для реального прекращения войны против Украины. Российский народ точно не хочет любых эскалаций и кровавых экспансий», — отметил президент.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский поделился своим мнением о том, стоит ли строить стану на Донбассе. Глава государства отметил, что если власть все-таки решит это сделать, то обязательно этот вопрос вынесут на референдум.