Спорт

Реванш Лопес — Ломаченко только в следующем году

Все из-за проблем со здоровьем американца

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Не ранее, чем в начале следующего года украинец Теофимо Лопес (16-0, 12 KO) проведет бой-реванш с украинским боксером Василием Ломаченко (15-2, 11 KO). Группа Top Rank планировала организовать этот поединок второго октября, но из-за проблем со здоровьем Лопеса дату перенесли.

Лопес должен был пересечь перчатки с Джорджем Камбососом-младшим в конце июня (19-0, 10 нокаутов), но после положительного теста на коронавирус бой за пояса IBF, WBA, WBO и WBC Franchise был перенесен на 11 сентября. Лопес все еще борется с вирусом, и ему еще предстоит закончить период изоляции, пишет УРА-Информ со ссылкой на британские СМИ.

Первый бой между Лопесом и Ломаченко состоялся в октябре прошлого года. Американец не был фаворитом, но по очкам выиграл у украинца. Недавно Лопес подписал новый контракт с группой Top Rank и будет зарабатывать больше за свои выступления, чем раньше. Его бой с Камбососом будет организован группой Triller Fight Club, которая заплатила более 6 миллионов долларов за права на организацию поединка.

Ранее мы сообщали, что бой Джошуа — Усик может состояться 25 сентября.

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