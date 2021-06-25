Зеленский рассказал о возможной постройке стены на Донбассе: но будет решать не он

Глава государства о плане Б на Донбассе

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Президент Украины Владимир Зеленский поделился своим мнением о том, стоит ли строить стану на Донбассе. Глава государства отметил, что если власть все-таки решит это сделать, то обязательно этот вопрос вынесут на референдум.

В эфире программы «VIP с Натальей Мосейчук» президент Украины ответил на вопрос об альтернативном плане Б по Донбассу. Он отметил, что стена может быть, как планом Б, так и планом С, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

«Стена — это не просто слова или что-то, что кто-то строит. Стена — это все. Стена — во всех отношениях, всех коммуникациях… То есть, стена — это полное расторжение отношений в том или ином виде. Я считаю, что этот план может быть, но, я считаю, о запуске этого плана должен принимать решения народ Украины», — заявил президент.

В тоже время он добавляет, что будет много вопросов, если власти пойдут на такой шаг, ведь непонятно, что делать с пенсиями в ОРДЛО и пускать ли туда воду, ведь тогда не будет получать воду и Мариуполь.

Ранее мы сообщали, что Зеленский запланировал досрочные президентские выборы.