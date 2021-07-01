Зеленский ответил на слова Путина о НАТО в Украине

Президент Украины о словах лидера Кремля

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал последнее заявление главы Кремля Владимира Путина в адрес Украины. Ранее российский президент назвал международные учения в Украине началом военного освоения украинской территории иностранцами.

Зеленский напомнил Путину, что все форматы учений, которые происходят с участием украинских партнеров, проработаны уже давно. Например, учения «Си Бриз» проводятся еще с 1997 года. Он считает такие слова российского президента странными, пишет УРА-Информ со ссылкой на Интерфакс Украина.

Также Зеленский ответил на вопрос, почему тема НАТО постоянно вызывает резкую реакцию со стороны российских властей.

«На мой взгляд, это как постоянно говорить об устаревшем страхе с детства, что кто-то страшный выйдет ночью из шкафа и напугает. Но в шкафу никого нет. Это просто шкаф», — заявил украинский президент.

Он также добавил, что Украина, как и любое суверенное государство, самостоятельно выбирает, как обеспечивать реализацию собственных национальных интересов.

Ранее Зеленский рассказал о возможной постройке стены на Донбассе.