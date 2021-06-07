Байдену следует поговорить с Зеленским перед встречей с Путиным, — Кравчук

Та информация, которая может быть предоставлена Зеленским, могла бы пригодиться для президента США в беседе с Путиным

Время чтения: 1 Мин. , 2 Секунд

Первый президент Украины и глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что перед встречей в Женеве главы США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным, первому следовало бы переговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Кравчука.

«Я бы хотел, чтобы перед встречей Путина и Байдена, Байден поговорил хотя бы по телефону с президентом Зеленским. Потому что я понимаю, что во время этой встречи тема Украины будет присутствовать, это уже очевидно. А раз она будет присутствовать, то, наверное, никто лучше Украину не знает, чем знает ее Зеленский. И никто лучше не знает ситуацию на Донбассе, чем знает президент Зеленский. Потому что за не столь продолжительное время пребывания на посту главы государства он уже более 25 раз бывал в районе конфликта», — отметил Кравчук.

Информация, которая будет предоставлена Владимиром Зеленским, по мнению Кравчука, могла бы пригодиться президенту США в беседе с Владимиром Путиным.

«Думаю, тут сложности большой нет. Ведь Байден же приедет в Европу для участия в саммите Евросоюз — США. И будучи в Европе, в Женеве, в частности, будет несложно поговорить, хотя бы по телефону с господином Зеленским», — отметил политик.

Ранее сообщалось, что глава украинской делегации в ТКГ и первый президент независимого государства Леонид Кравчук признает «несостоятельность» минского формата переговоров.