Кравчук признал «несостоятельность» минского формата

Надежд больших на минский формат нет
Глава украинской делегации в ТКГ и первый президент независимого государства Леонид Кравчук признает «несостоятельность» минского формата переговоров. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Кравчука.
«Мир, когда начинались агрессия, посмотрел на Украину как на жертву. И это было начало похода против нашей страны, надо было как-то остановить агрессора. И вот эта ТКГ, с ошибками, без видения перспективы и шагов, которые нужно делать в течение какого-то времени, все же стала преградой для широкой агрессии», — отметил Кравчук.
Формирование ТКГ, как подчеркнул Кравчук, проходила под «под прожектором» фактически всего цивилизованного мира.
«Я знаю, что в Офисе президента, они постоянно анализируют и откровенно заявляют, что надежд больших на минский формат нет. Но мы пока должны терпеть, чтобы понять окончательно и чтобы мир убедился, что Украина не стала причиной развала того, что было сделано семь лет назад», — отметил Кравчук.
Ранее сообщалось, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден обязательно обсудят вопрос Украины на личной встрече. Такое мнение выразил экс-президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.