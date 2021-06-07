Политика

Кравчук признал «несостоятельность» минского формата

Надежд больших на минский формат нет

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Глава украинской делегации в ТКГ и первый президент независимого государства Леонид Кравчук признает «несостоятельность» минского формата переговоров. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Кравчука.

«Мир, когда начинались агрессия, посмотрел на Украину как на жертву. И это было начало похода против нашей страны, надо было как-то остановить агрессора. И вот эта ТКГ, с ошибками, без видения перспективы и шагов, которые нужно делать в течение какого-то времени, все же стала преградой для широкой агрессии», — отметил Кравчук.

Формирование ТКГ, как подчеркнул Кравчук, проходила под «под прожектором» фактически всего цивилизованного мира.

«Я знаю, что в Офисе президента, они постоянно анализируют и откровенно заявляют, что надежд больших на минский формат нет. Но мы пока должны терпеть, чтобы понять окончательно и чтобы мир убедился, что Украина не стала причиной развала того, что было сделано семь лет назад», — отметил Кравчук.

Ранее сообщалось, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден обязательно обсудят вопрос Украины на личной встрече. Такое мнение выразил экс-президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

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