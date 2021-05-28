РФ не будет открывать в «ДНР» и «ЛНР» избирательные участки

Существует два варианта проголосовать

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Жители ОРДЛО, у которых есть российские паспорта, смогут принять участие в выборах в Госдуму России 19 сентября. Но уже понятно, что Россия не будет открывать в «ДНР» и «ЛНР» избирательные участки.

В последнем своем интервью «главарь» «ДНР» Денис Пушилин подтвердил эту информацию. На вопрос о том, как будут голосовать жители республик с российским гражданством находится на рассмотрении он ответил следующее — есть два возможных варианта его реализации — выезд на территорию Российской Федерации или электронное голосование, — сказал он, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«Как видим, открытие избирательных участков в «ЛДНР» вообще не рассматривается. Не нужны эти проблемы и расходы Москве. Да и как открывать избирательные участки, если сама Россия неустанно твердит о том, что «республики» – «отдельные области Украины». Не может же Москва открывать участки на территории другой страны – крика и шума потом со стороны западных «друзей» не оберешься, и санкционные риски пока никто не отменял», — пишет паблик.

Ранее мы сообщали, что «ЛНР» раздаст украинцам 45 млн рублей, местные жители недовольны.