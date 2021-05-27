«Договориться не удалось»: Арестович рассказал о переговорах в нормандском формате

На этот раз договориться не удалось

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Встреча советников глав стран нормандской четверки, прошедшая 26 мая, не увенчалась успешными результатами для украинской стороны. Об этом заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович, передает УРА-Информ.

На повестке дня заседания советников был вопрос возвращения к полному режиму прекращению огня на временно оккупированном Донбассе, а также продолжение работы над кластерами. В процессе беседы к кластерам стороны и вовсе не смогли дойти.

«Из-за принципиальных разногласий позиций Украины и России насчёт того, кого считать стороной конфликта, на этот раз договориться не удалось. Общемировая позиция, известная с 2014 года: стороной конфликта являются Российская Федерация и Украина. Мы в очередной раз сегодня это подтвердили. На этом дебаты закончились, но договорились продолжать диалог», — добавил Арестович.

Ранее сообщалось, что российская сторона блокирует продление работы пограничной миссии ОБСЕ на границе украинского и российского государств на четыре месяца.