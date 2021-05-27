Глава Польши обозвал РФ ненормальным государством

Польша будет председательствовать в ОБСЕ

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Российская Федерация захватывает новые территории и дестабилизирует ситуацию на территории Украины, Грузии и Приднестровья. Также Россия — это страна-агрессор. Об этом во время визита в Грузию заявил президент Польши Анджей Дуда, передает УРА-Информ.

«Надо себе четко сказать: Россия не является нормальным государством, которое нормально себя ведет. Это государство-агрессор; это видно в таких местах, как здесь. Поэтому необходимы решительные действия со стороны мирового сообщества», — отметил президент Польши.

Также Дудка заявил, что Польша будет председательствовать в ОБСЕ, а вопрос об российской агрессии в отношении других государства будут поднимать на форуме Генеральной ассамблеи ООН и в Совете по правам человека ООН.

Ранее сообщалось, что российская сторона блокирует продление работы пограничной миссии ОБСЕ на границе украинского и российского государств на четыре месяца.