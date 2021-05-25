Украина с 26 мая прекращает авиасообщение с Беларусью: официальное решение

Такое решение принял Кабмин

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Украина, начиная с 00:00 26 мая, прекращает авиасообщение с Беларусью. Такое решение было принято Кабинетом министров Украины.

В своем телеграм канале премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство поручило Мининфраструктуры, Госавиаслужбе и ГП «Украэрорух» принять для этого необходимые меры, пишет УРА-Информ.

«Кроме того, украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь», — написал Шмыгаль.

Он добавил, что Государственная пограничная служба получила поручение прекратить оформления пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь в таможенных пунктах аэропортов.

«Ситуация с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске является нарушением Конвенции о международной гражданской авиации. Решение нашего правительства направлено на обеспечение безопасности полетов и пассажиров», — отметил премьер.

Ранее лидеры ЕС осудили принуждение Беларуси к приземлению самолета Ryanair в Минске и задержание белорусскими властями журналиста Рамана Пратасевича. ЕС ввел санкции против Беларуси.