Общество

Совсем головой тронулись: жители ОРДО отреагировали на портрет Сталина на ж/д вокзале в Донецке

Никто его не снимает

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Еще перед девятым мая на ж/д вокзале Донецка повесили портрет советского диктатора Иосифа Сталина. Несмотря на то, что уже прошло более двух недель, никто этот портрет пока не забрал и он до сих пор висит над входом в центральное здание.

Местные жители недовольны таким развитием событий и считают, что лучше бы «власти» «республики» запустили поезда в разные направления, чем вешать портрет. Об этом они пишут в социальных сетях, сообщает УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Совсем головой тронулись…», — пишет местный житель, комментируя ситуацию с портретом Сталина.

«Я так и знал что до этого дойдет, скоро пионеры появятся
эволюция назад в прошлое, скоро будет не Донецк, а Юзовка», пишет один из жителей Донейка.

«Деградация полным ходом, вы еще в плащи оденьте людей и заставьте их трубки курить», — добавляет один из участников дискуссии.

«Рядом еще надо икону и флаг российской империи», — добавляет местный житель.

«Лучше бы жд вокзал заработал. Людям дорогу возобновили. Пусть уже не в прошлое как раньше, но хотя бы в будущее: Крым, Россия, Абхазия и тд», — отмечает участник дискуссии.

Ранее мы сообщали, что в МИД РФ назвали условия возвращения ОРДЛО Украине.

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