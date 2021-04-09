Российские войска у границы с Украиной: Вашингтон обеспокоен

Джен Псаки о ситуации между Украиной и Россией

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США все больше обеспокоены размещением российских войск у границы с Украиной, заявила на пресс-конференции пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она указала, что Вашингтон обсуждает ситуацию в регионе со своими союзниками.

— Сейчас у России больше всего солдат на границе с Украиной с 2014 года, — отметил Псаки на пресс-конференции.

Она добавила, что США «все больше обеспокоены» недавними действиями России в этом районе. Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что США обсуждают события в регионе со своими союзниками по НАТО», — пишет УРА-Информ со ссылкой на американскую прессу.

В начале апреля президент США Джо Байден разговаривал по телефону с украинским лидером Владимиром Зеленским, заверив его в «непоколебимой поддержке» суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США.

На Донбассе, где режим прекращения огня вступил в силу в июле 2020 года, наблюдается эскалация конфликта. По данным многих стран, Россия увеличивает численность своих войск на границе с Украиной.

Ранее мы сообщали, что Украина хочет в срочном порядке организовать встречу лидеров Нормандского формата.