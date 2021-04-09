Коронавирус не отступает: в Украине почти 20 000 заболеваний за сутки и более 400 смертей

19676 новых случаев за сутки

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Пандемия коронавируса не отступает из Украины. Очередные сутки оказались практически рекордными в стране по всем показателям.

Так за минувшие 24 часа в Украине было зафиксировано 19676 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 751 ребенок и 552 медработника. Это второй показатель по количеству новых больных с начала пандемии. Очередные сутки кряду фиксируется более 400 смертей – 419 человек умерло за последние 24 часа. Также было госпитализировано 4936 человек, фактически цифра около 5000 не падает уже долгое время, пишет УРА-Информ.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1864), Днепропетровской (1665), Львовской (1639), Киевской (1265) и Харьковской (1194) областях», — написал на своей странице в Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов.

18569 человек привито против COVID-19 за сутки 8 апреля. 353 147 человека привито от начала прививочной кампании.

В общей сложности коронавирус в Украине был выявлен у 1 823 674 человек, 1 395 104 уже сумело победить болезнь. 36 381 умерло из-за коронавируса и его последствий.

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