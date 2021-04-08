Украина в НАТО: в МИД Латвии призвали предоставить государству план членства в Альянсе

Ранее в МИД Литвы также поддерживали вступление Украины в Альянс

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Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс высказался о том, что НАТО уже необходимо предоставить украинскому государству план действий относительно членства в Альянсе. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Латвии.

«Мы внимательно наблюдаем, как Россия стягивает войска к границам Украины. Пока точно не ясно, что это: демонстрация силы или реальная агрессия. Но есть все основания для беспокойства … Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки время предоставить этот План Украины. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО, — ред.), Что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение … », — сказано в сообщении.

Ранее, министр иностранных дел Литвы также поддерживал вступление Украины в Альянс.

Как стало известно, НАТО целиком и полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность украинского государства. Именно в связи с этим и предостерегает Российскую Федерацию от дальнейшей эскалации военного конфликта на временно оккупированных территориях Донбасса.