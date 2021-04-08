Политика

Увольнение Тупицкого: группа депутатов обжаловала решение Зеленского

27 марта текущего года Тупицкий потерял полномочия судьи

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Некоторые нардепы решили обжаловать в Конституционном суде Украины решение шестого президента украинского государства Владимира Зеленского об отмене указов о назначении на должность судьи КСУ судей Александра Тупицкого и Александра Касминина. Об этом на своем Телеграмм-канале сообщила народный депутат от «Слуги народа» Ольга Совгиря, передает УРА-Информ.

«В Конституционный Суд поступило конституционное представление народных депутатов, в котором обжаловано конституционность указов президента Украины об отстранении от должности Тупицкого А. и об освобождении от должности Тупицкого А. и Касминина А.», — отметила она.

При этом, Совгиря не стала называть имена народных избранников, которые отправили соответствующее обращение в КСУ.

Стоит отметить, что для этого представления необходимы подписи не менее чем 45 народных депутатов Украины.

Стоит напомнить, что 27 марта президент Украины Владимир Зеленский отменил указ бывшего главы государства Виктора Януковича от 14 мая 2014 года. Указ Януковича был о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда. 

Ранее сообщалось, что с 27 марта текущего года Тупицкий потерял полномочия судьи и никакого дополнительного решения или подтверждения со стороны Большой палаты КСУ для этого не требуется

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