Политика

Рада соберется на внеочередное заседание: что рассмотрят

Верховная рада Украины не планирует проводить очередные пленарные заседания из-за локдауна

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Верховная рада Украины соберется на внеочередное заседание парламента сегодня, 19 марта. Заседание назначено после 13:00. Об этом сообщил глава ВР Дмитрий Разумков, передает УРА-Информ.

«Вчера во время совещания глав фракций был достигнут консенсус по поводу сегодняшнего пленарного дня. Мы работаем без перерыва с 12 до 12:30. Мы работаем фактически с 10:00 до 12:30. После этого до часу зачитывает запросы Елена Константиновна Кондратюк. После этого планируется внеочередное пленарное заседание по изменению календарного плана ВР «, — отметил Разумков.

Верховная рада Украины не планирует проводить очередные пленарные заседания из-за локдауна, который начнется в Киеве с 20 марта. Известно, что руководство партий парламента договорилось о перерыве в заседаниях.

Ранее сообщалось, что первый президент украинского государства, глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук выступил за расширение количества участников «нормандского формата». 

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