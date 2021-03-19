Третья волна пандемии: в Украине боле 15 000 новых заражений

За все время пандемии коронавирусной болезни в Украине заболело 1 519 926 человек

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За прошедшие сутки, 18 марта, на территории Украины заболело коронавирусной инфекцией еще 15 850 людей. Из них — 830 детей и 401 сотрудников медицины. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook, передает УРА-Информ.

Известно, что за сутки госпитализированы были 4 444 граждан страны, скончались от недуга 262 пациента, выздоровело – 4 592 человек. Было проведено 115 274 тестирований на пневмонию нового типа.

При этом, наибольшее количество зараженных зарегистрировали в Киеве (1 210), Львовской области (1 140), Киевской области ( 1 134), Харьковской области (1 085) и Винницкой (948).

За все время пандемии коронавирусной болезни в Украине заболело 1 519 926 человек, побороли недуг – 1 248 782 человек, погибло от болезни 29 515 граждан.

Ранее сообщалось, что Германия, Франция, Литва и Латвия объявили в четверг, что возобновят вакцинацию против коронавируса с помощью препарата AstraZeneca в пятницу. Ранее они приостановили процесс из-за предполагаемого негативного воздействия на вакцинированных людей.