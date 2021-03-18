Для расширения переговорного процесса, необходимо согласие всех его участников

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Первый президент украинского государства, глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук выступил за расширение количества участников «нормандского формата». Он предлагает ввести в него США. Об этом Кравчук заявил в интервью «Радио Свобода», передает УРА-Информ.

Кравчук считает, что присутствие США в переговорной группе «укрепит позвоночник» процесса.

«Она купила уже многих, в том числе бывших канцлеров… Россия покупает Европу. И я думаю, что наличие в данном случае США в формате укрепит позвоночник этой организации и Россия почувствует, что там находится одна из самых сильных, самых могущественных стран мира и что с ней нужно считаться», — отметил он.

Также он добавил, что для расширения переговорного процесса в нормандском формате необходимо согласие всех участников.

Ранее сообщалось, что «амия ДНР и ЛНР» сразу же будут уничтожены ВСУ на Донбассе, так как у них сейчас нет поддержки России.