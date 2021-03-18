Политика

Кравчук инициировал введение США в переговоры в нормандском формате

Для расширения переговорного процесса, необходимо согласие всех его участников

Время чтения: 40 Секунд

Первый президент украинского государства, глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук выступил за расширение количества участников «нормандского формата». Он предлагает ввести в него США. Об этом Кравчук заявил в интервью «Радио Свобода», передает УРА-Информ.

Кравчук считает, что присутствие США в переговорной группе «укрепит позвоночник» процесса.

«Она купила уже многих, в том числе бывших канцлеров… Россия покупает Европу. И я думаю, что наличие в данном случае США в формате укрепит позвоночник этой организации и Россия почувствует, что там находится одна из самых сильных, самых могущественных стран мира и что с ней нужно считаться», — отметил он.

Также он добавил, что для расширения переговорного процесса в нормандском формате необходимо согласие всех участников.

Ранее сообщалось, что «амия ДНР и ЛНР» сразу же будут уничтожены ВСУ на Донбассе, так как у них сейчас нет поддержки России.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , ,

Последние статьи

Эскалация конфликта: у границ Украины сосредоточено более 120 тысяч военных РФ

Украина готова к любому развитию

Дела Майдана не слили: каждый месяц проходит около 100 заседаний

Продвижение есть только по половине дел

Байден проведет переговоры с Зеленским, — посольство США

Байден сейчас очень сконцентрирован на внутреннеамериканских вызовах

«Удар по Украине будет такой, что в НАТО ничего не поймут»: Жириновский угрожает бойцам ВСУ

Позиции украинских военных в случае наступления на временно оккупированных территориях Донбасса якобы будут уничтожены

«Мы их уничтожим», — Арестович о войсках «Л/ДНР»

В РФ пока не решаться переводить конфликт в активную фазу

Великобритания наращивает свой ядерный потенциал: в МИД объяснили причины

Великобритания не будет опускаться ниже минимального уровня сдерживания

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap