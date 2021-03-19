Общество

«Грядет что-то страшное»: в ОРДО напуганы инициативой «власти»

Жители неподконтрольных Украине территорий восточной Украины считают, что боевики к чему-то готовят население

Время чтения: 39 Секунд

В населенных пунктах временно оккупированного Донецка «власть» неожиданно обновила старые указатели направления бомбоубежищ. Жители серьезно обеспокоены, ведь это может означать эскалацию конфликта. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на местные паблики.

На некоторых подъездах жилых домов, как отмечают жители, появились объявления следующего содержания: «Ключ от временного убежища находится в квартире №…».

Также жители неподконтрольных Украине территорий восточной Украины считают, что боевики к чему-то готовят население:

«Грядет что-то страшное»

«Мы чего-то не знаем явно»

«Нас в школе заставили воду купить в бомбоубежище, из расчета два литра на ребенка, так за нас еще никто не переживал».

Ранее сообщалось, что ситуация с призывом на территории «ЛНР» набирает обороты. Местные ресурсы отмечают, что на временно оккупированных территориях Донбасса нету никакой правовой базы о призыве, также как и полноценной «армии в ЛНР». 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

В Украине активно борются с COVID-19: сделано рекордное количество прививок

За весь период от начала кампании вакцинации больше всего людей вакцинировали в Донецкой области

Третья волна пандемии: в Украине боле 15 000 новых заражений

За все время пандемии коронавирусной болезни в Украине заболело 1 519 926 человек

На Донбассе готовится провокация: что произойдет

На ситуацию влияет также конфликт между США и Россией

Первая страна в мире вакцинировала все взрослое население от коронавируса

Первым это сделал Гибралтар

Это был бы просто жуткий сценарий — в «ДНР» сообщили о возможном плане ВСУ

«Военкор ДНР» о возможных планах ВСУ

Европейские страны возобновляют вакцинацию препаратом AstraZeneca: что известно

Швеция, Дания и Норвегия пока определяются

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap