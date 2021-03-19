«Грядет что-то страшное»: в ОРДО напуганы инициативой «власти»

Жители неподконтрольных Украине территорий восточной Украины считают, что боевики к чему-то готовят население

Время чтения: 39 Секунд

В населенных пунктах временно оккупированного Донецка «власть» неожиданно обновила старые указатели направления бомбоубежищ. Жители серьезно обеспокоены, ведь это может означать эскалацию конфликта. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на местные паблики.

На некоторых подъездах жилых домов, как отмечают жители, появились объявления следующего содержания: «Ключ от временного убежища находится в квартире №…».

Также жители неподконтрольных Украине территорий восточной Украины считают, что боевики к чему-то готовят население:

«Грядет что-то страшное»

«Мы чего-то не знаем явно»

«Нас в школе заставили воду купить в бомбоубежище, из расчета два литра на ребенка, так за нас еще никто не переживал».

Ранее сообщалось, что ситуация с призывом на территории «ЛНР» набирает обороты. Местные ресурсы отмечают, что на временно оккупированных территориях Донбасса нету никакой правовой базы о призыве, также как и полноценной «армии в ЛНР».