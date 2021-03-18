«Удар по Украине будет такой, что в НАТО ничего не поймут»: Жириновский угрожает бойцам ВСУ

Позиции украинских военных в случае наступления на временно оккупированных территориях Донбасса якобы будут уничтожены

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Позиции украинских военных в случае наступления на временно оккупированных территориях Донбасса якобы будут уничтожены в течении часа. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает УРА-Информ.

Жириновский дал свой прогноз касательно эскалации конфликта на Донбассе. Он призвал ВСУ обратиться в бегство, ведь они не смогут отразить атаку.

«Поэтому мне бы хотелось посоветовать солдатам украинской армии дезертировать, перейти русскую границу, уйти вглубь Украины, бежать за границу, но сохранить свою жизнь», — подчеркнул Жириновский.

Также он считает, что «удар по Украине будет такой, что в НАТО ничего не поймут, а Байден будет дрожать, забившись под стол».

Ранее сообщалось, что в зоне вооруженного конфликта на территориях Донбасса в результате вражеского обстрела скончался военный ВСУ.