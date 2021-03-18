Политика

«Удар по Украине будет такой, что в НАТО ничего не поймут»: Жириновский угрожает бойцам ВСУ

Позиции украинских военных в случае наступления на временно оккупированных территориях Донбасса якобы будут уничтожены

Время чтения: 33 Секунд

Позиции украинских военных в случае наступления на временно оккупированных территориях Донбасса якобы будут уничтожены в течении часа. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает УРА-Информ.

Жириновский дал свой прогноз касательно эскалации конфликта на Донбассе. Он призвал ВСУ обратиться в бегство, ведь они не смогут отразить атаку.

«Поэтому мне бы хотелось посоветовать солдатам украинской армии дезертировать, перейти русскую границу, уйти вглубь Украины, бежать за границу, но сохранить свою жизнь», — подчеркнул Жириновский.

Также он считает, что «удар по Украине будет такой, что в НАТО ничего не поймут, а Байден будет дрожать, забившись под стол».

Ранее сообщалось, что в зоне вооруженного конфликта на территориях Донбасса в результате вражеского обстрела скончался военный ВСУ.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Последние статьи

Эскалация конфликта: у границ Украины сосредоточено более 120 тысяч военных РФ

Украина готова к любому развитию

Дела Майдана не слили: каждый месяц проходит около 100 заседаний

Продвижение есть только по половине дел

Байден проведет переговоры с Зеленским, — посольство США

Байден сейчас очень сконцентрирован на внутреннеамериканских вызовах

«Мы их уничтожим», — Арестович о войсках «Л/ДНР»

В РФ пока не решаться переводить конфликт в активную фазу

Великобритания наращивает свой ядерный потенциал: в МИД объяснили причины

Великобритания не будет опускаться ниже минимального уровня сдерживания

Зеленский назвал российский проект ловушкой для Европы

Основателем компании Nord Stream 2 AG являются российский «Газпром»

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap