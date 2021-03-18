Общество

В Украине существенно сократилась численность населения: сколько жителей осталось в стране

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя

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Численность населения в Украине резко сократилась. По итогам первого месяца текущего года количество граждан достигало 41,55 млн человек, за январь количество жителей сократилось на 33,5 тыс. человек. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на данные Госстатистики.

«Численность населения в Украине, по оценке, на 1 февраля 2021 года составила 41 554,8 тыс. человек. В течение января 2021 года численность населения уменьшилась на 33,5 тыс. человек», — сказано в сообщении.

Отмечается, что естественное снижение числа жителей в Украине за январь составило 35,79 тыс. человек. При этом, миграционный прирост населения за этот период составил 2272 человек.

Известно, что количество умерших украинцев в 2,6 раза превышает количество новорожденных.

«Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших — 38 живорожденных», — указали в Госстате.

Стоит отметить, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Донбасса.

Ранее сообщалось, что власти Киева приняли решение ввести карантинные ограничения «красной» зоны. Ситуация в столице ухудшилась, и местные чиновники пошли на радикальные шаги.

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