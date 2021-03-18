Война на Донбассе: погиб украинский военный

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации проинформировано представителей ОБСЕ

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В зоне вооруженного конфликта на территориях Донбасса в результате вражеского обстрела скончался военный ВСУ.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на ОТУ «Север».

Стало известно, что сегодня, 18 марта, незаконные вооруженные формирования снова нарушили мирные договоренность и открыли огонь по позициям ВСУ. Это произошло неподалеку от населенного пункта Южное.

Изначально военный был ранен, ему оказали немедленную медицинскую помощь, однако, спасти жизнь воина не удалось.

При этом, на вражеский обстрел украинская армия также открыла ответный огонь.

Сообщается, что о действиях боевиков уже проинформировано представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Ранее сообщалось, что 16 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано девять нарушений режима тишины. При этом, один военнослужащий получил травму.