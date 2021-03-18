В Украину вернулся экипаж судна, которое затонуло в Румынии

Во время пребывания на территории Румынии, члены экипажа затонувшего судна были обеспечены всем необходимым

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В четверг, 18 марта в Украину вернулись моряки, которые были на судне Volgo Balt 179, которое потерпело крушение у берегов Румынии. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, передает УРА-Информ.

Отмечается, что состояние здоровья всех моряков удовлетворительное.

«Во время пребывания на территории Румынии, члены экипажа затонувшего судна были обеспечены всем необходимым и прошли соответствующие лечебно-профилактические процедуры для организации их безопасной транспортировки на родину.», — отметил в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что поисковые работы румынских военных спасателей, которые длились весь вчерашний день, завершились безрезультатно. Корабль ВМС Румынии покинул место кораблекрушения. Сегодня, 13 марта, в 7 утра поиски пострадавших в аварии были возобновлены силами и специальными судами Береговой охраны Пограничной полиции Румынии и Морской судоходной администрации.