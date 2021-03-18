Общество Происшествия

В Украину вернулся экипаж судна, которое затонуло в Румынии

Во время пребывания на территории Румынии, члены экипажа затонувшего судна были обеспечены всем необходимым

Время чтения: 35 Секунд

В четверг, 18 марта в Украину вернулись моряки, которые были на судне Volgo Balt 179, которое потерпело крушение у берегов Румынии. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, передает УРА-Информ.

Отмечается, что состояние здоровья всех моряков удовлетворительное.

«Во время пребывания на территории Румынии, члены экипажа затонувшего судна были обеспечены всем необходимым и прошли соответствующие лечебно-профилактические процедуры для организации их безопасной транспортировки на родину.», — отметил в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что поисковые работы румынских военных спасателей, которые длились весь вчерашний день, завершились безрезультатно. Корабль ВМС Румынии покинул место кораблекрушения. Сегодня, 13 марта, в 7 утра поиски пострадавших в аварии были возобновлены силами и специальными судами Береговой охраны Пограничной полиции Румынии и Морской судоходной администрации.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Дела Майдана не слили: каждый месяц проходит около 100 заседаний

Продвижение есть только по половине дел

В Украине существенно сократилась численность населения: сколько жителей осталось в стране

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя

«Принудительные призывы, вплоть до угроз»: в ОРДЛО стартовала призывная кампания

«Власть» республики прекрасно понимает, что никто добровольно не будет идти в ряды боевиков

Война на Донбассе: погиб украинский военный

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации проинформировано представителей ОБСЕ

В Киеве вводят локдаун: какие будут ограничения

Решение приняла местная комиссия по чрезвычайным ситуациям

Что Пушилин сделал для людей и Донецка? Позор — жители ОРДО

Многие восхваляют Александра Захарченко

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap