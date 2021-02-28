«Буря приближается, они готовы»: в ОРДЛО назвали сроки наступления ВСУ

Анонсированные Украиной ранее учения ВСУ возле аннексированного Крыма организовываются для того, чтобы «пристрелять цели»

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По данным пабликов временно оккупированных территорий Донбасса уже в мае подразделения ВСУ начнут наступление на некоторых направлениях. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пропагандиста ОРДЛО Бориса Джерелиевский.

Он считает, что анонсированные Украиной ранее учения ВСУ возле аннексированного Крыма организовываются для того, чтобы «пристрелять цели, обкатать артиллеристов в боевых условиях.

«Буря приближается, шансов что пронесет все меньше, и они этот раз готовы, вплоть до возможной отвлекающей операции на Крымском направлении. Как я и писал — весна, точная дата думаю будет зависеть от погоды. Остановить процесс пока можно, но для этого нужны не заявления Пушилина, а Путина», — пишет блогер.

Также еще один блогер из Донбасса «ДонРФ» отмечает, что жителям временно неподконтрольных Украине территорий и подразделениям незаконных вооруженных формирований можно ожидать наступление на 2−3-х участках фронта.

«К этому времени земля в Донбассе уже подсохнет. Кроме того, время нападения обычно подгадывается под большие праздники (в данном случае Пасха — 2 мая или День Победы — 9 мая) в расчете на то, что часть личного состава и командования, а также гражданские власти будут отдыхать, и времени на их реагирование потребуется больше» — отмечает он.

Ранее сообщалось, что украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня на временно оккупированных территориях Донбасса, а также стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) направила ноты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ касательно ранения 11 военнослужащих Вооруженных сил Украины.