Коронавирус в Украине: за сутки заболело почти 6000 человек

В медицинские учреждения за прошедшие сутки было доставлено 3 218 граждан

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В Украине за прошедшие сутки обнаружено еще 5 833 новых случаев заболевания COVID-19. Наибольшее количество заболевших наблюдается в Ивано-Франковской и Винницкой областях. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook, передает УРА-Информ.

В медицинские учреждения за прошедшие сутки было доставлено 3 218 граждан. При этом, погибли 89 пациентов. Побороли недуг — 1 702 человека.

Стоит отметить, что на территории страны было сделано 47 811 тестирований на коронавирусную инфекцию нового поколения. Методом ПЦР — 24 491, методом ИФА — 5 126. Также были проведены исследования экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 18 194.

За время, что коронавирусная инфекция находиться в Украине заболело 1 347 849 граждан. Выздоровели 1 170 023 человек, а умерли 25 982 человека.

Ранее сообщалось, что на территории Украины с началом вакцинации прививки от коронавирусной пневмонии нового поколения уже получили более 3000 граждан страны. Также известно, что наибольшее число вакцинированных в Николаевской области.