Чиновникам в деле ПриватБанка объявлено о подозрении: кто они

Бывших чиновников обвиняют в растрате чужого имущества

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Трем экс-менеджерам ПАО КБ «ПриватБанк» было объявлено о подозрении. Об этом сообщил источник РБК-Украина в правоохранительных органах, передает УРА-Информ.

Подозреваемыми в деле являются бывший глава правления ПриватБанка Александр Дубилет. Также подозрение объявлено начальнику департамента финменеджмента Елене Бычихиной, и бывшему первому зампредправления Владимиру Яценко.

Также известно, что сообщения о подозрении Дубилету и Бычихиной были направлены им по почте, из-за того, что они отсутствуют по месту жительства.

Бывших чиновников обвиняют в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, содеянным по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, и в служебном подлоге (ч. 5 ст. 191 ч. 2 ст. 28 ч.ч. 1, 2 ст. 366 УК Украины).

Помимо этого, также сообщено о подозрении было и бывшему первому заместителю председателя правления Приватбанка, который в понедельник пытался покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены.

Ранее сообщалось, что хозяйственный суд города Киева в понедельник, восьмого февраля оставил без движения иск экс-акционера Приватбанка Геннадия Боголюбова о возвращении ему 33,25% акций банка. Суд аргументировал это отсутствием в исковом заявлении всех необходимых реквизитов.