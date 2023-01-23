Общество

Мобилизация в Украине: военное руководство Украины получило задание от Зеленского

Родион Власов

Президент Украины Владимир Зеленский на Ставке главнокомандующего поручил военному руководству создать резервы личного состава Вооруженных сил нашей страны.

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Об этой информации сообщил “Офис президента”, передает «УРА-Информ».

По словам Зеленского, это необходимо, чтобы защитники могли восстанавливать силы после боевых действий .

«Потому что это сложно по разным причинам – и ранение, и психологическое состояние. Оно должно быть нормальное», – сказал президент.

Глава украинского государства отметил, что не может раскрыть подробности мобилизационных процессов, но Ставка Верховного Главнокомандующего «приняла соответствующие решения и дальше командующие работают над их реализацией по своим направлениям».

Зеленский подчеркнул, что личный состав украинской армии является важнейшим ресурсом, который следует беречь.

«Люди не просто важны, а самые важные», – сказал он.

Напомним, ранее сообщалось,  всеобщая мобилизация в Украине: в Минобороны озвучили перспективы.

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