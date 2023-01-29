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В Украине вводят новый график отключений электроэнергии: сколько не будет света

Ирина

В Украине наблюдается существенный дефицит электрической энергии.

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Об этой информации сообщил “Хмельницкоблэнерго”, передает Ura-inform.

В связи с этим, Хмельницкоблэнерго сообщают, что с понедельника, 30 января, в области будет действовать новый график почасовых отключений, в котором будут введены шесть очередей. Он рассчитан на схему «6 на 3». То есть, отключения будут продолжаться шесть часов, а электроэнергия будет всего три часа.

Такие изменения, отмечают в компании, позволят более справедливо осуществлять отключение и увеличить время распределения электрической энергии. Отмечается, что также возможна погрешность при переключении очередей в пределах 20-40 минут.

«Пока график почасовых отключений рассчитан на схему «6 на 3». Причиной такой схемы являются вражеские массированные атаки на энергетические объекты. В объединенной энергосистеме сохраняется существенный дефицит электрической энергии», — говорится в сообщении.

Следовательно, отключение света в Хмельницкой области с 30 января будут происходить с учетом нового распределения.

Энергетики заверяют, что как только ситуация в энергосистеме улучшится, а на Хмельницкую область доведут больший лимит, то график почасовых отключений будет изменен под схему «4 на 4» или «4 на 12».

Напомним, ранее сообщалось, Элeктроэнергии нет а платежки выросли: в Yasno ответили.

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