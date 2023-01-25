Экс-премьер РФ сказал, когда Путина устранят: Касьянов сказал, как в этом «поможет» Украина

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Об этой информации сообщил «Донпресс», передает «УРА-Информ».

«В данный момент в самой России нет силовых структур или организаций, которые способны устранить Путина. Даже представить себе сложно, чтобы там произошла внутренняя революция при той властной вертикали, что сохраняется по сей день», – сказал в начале Касьянов.

Однако, по его словам, ситуация может резко измениться в другую сторону. Он уверен, что перед этим изменением стороны должны приложить усилия для ослабления системы РФ и самого Путина.

«Он будет слабеть только тогда, когда будет окончательно проигрывать войну против Украины. Именно тогда начнется процесс его устранения», – заключил Касьянов.

Как сообщалось ранее, командование ВС РФ снова изменилось: Шойгу принял новое решение по войне в Украине.