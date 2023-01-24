Война не зашла в тупик: в разведке США рассказали, что нужно Украине для победы

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Об этой информации сообщил “Голос Америки”, передает Ura-inform.

По ее словам, война в Украине не зашла в тупик, а украинские, и российские войска сталкиваются с серьезными вызовами.

«Это не тупик. На самом деле это острый конфликт, где буквально за каждые сто метров ведется борьба на передовой», – заявила Хейнс.

Также директора Национальной разведки США рассказала, что для того, чтобы Украина победила в войне, Запад должен продолжать оказывать ей помощь.

«Для Украины будет чрезвычайно важно получить существенную военную и экономическую помощь для продвижения вперед, чтобы они могли продолжать делать то, что они героически делают»,- резюмировала Гейнс.

Напомним, ранее сообщалось, это решающий год – Зеленский признался, для чего Запад дает Киеву вооружение.