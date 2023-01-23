Полезный напиток от стресса: врачи сказали, что лучше всего покупать

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Врач в кармане», передает «УРА-Информ».

Доступный каждому продукт

Речь идет о кефире. По мнению специалистов, именно этот простой напиток хорошо помогает во время стресса. Уже давно доказано, что содержащиеся в кефире молочнокислые бактерии оказывают успокаивающее действие. Кроме того, в кефире содержится аминокислота триптофана, из которой образуется «гормон радости» серотонин, улучшающий психологическое состояние после стрессовых расстройств.

Особенности употребления и предостережения

Лучше всего выпивать стакан кефира перед сном – он подарит легкость в желудке и позволит хорошо отдохнуть. Однако врачи так же предупреждают, что продуктом нельзя злоупотреблять, так как он может вызвать диарею или проблемы с желудком. Так же в подобном продукте содержится определенное количество эстрогенов, которые могут повлиять на эндокринную систему.

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