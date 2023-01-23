Здоровье

Полезный напиток от стресса: врачи сказали, что лучше всего покупать

Родион Власов

Как правило, немало людей сталкиваются со стрессом на работе или в условиях военных действий, но врачи советуют не браться сразу за антидепрессанты и попробовать для начала более натуральный продукт.

Время чтения: 39 Секунд

Об этой информации сообщил телеграм-канал «Врач в кармане», передает «УРА-Информ».

Доступный каждому продукт

Речь идет о кефире. По мнению специалистов, именно этот простой напиток хорошо помогает во время стресса. Уже давно доказано, что содержащиеся в кефире молочнокислые бактерии оказывают успокаивающее действие. Кроме того, в кефире содержится аминокислота триптофана, из которой образуется «гормон радости» серотонин, улучшающий психологическое состояние после стрессовых расстройств.

Особенности употребления и предостережения

Лучше всего выпивать стакан кефира перед сном – он подарит легкость в желудке и позволит хорошо отдохнуть. Однако врачи так же предупреждают, что продуктом нельзя злоупотреблять, так как он может вызвать диарею или проблемы с желудком. Так же в подобном продукте содержится определенное количество эстрогенов, которые могут повлиять на эндокринную систему.

Напомним, как улучшить здоровье без диет и процедур: врачи раскрыли простой способ.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Родион Власов

Как улучшить здоровье без диет и процедур: врачи раскрыли простой способ

Многие люди на фоне стрессов нуждаются в медицинской помощи, но врачи утверждают, что немало проблем со здоровьем можем решить мы сами, если изменим лишь небольшую привычку в жизни.

Родион Власов

Простой рецепт для лечения поджелудочной: врачи сказали, как легко и дешево вылечить орган

Доктора уверяют, что не обязательно для лечения поджелудочной железы необходимо покупать дорогостоящие лекарства, поскольку есть более дешевый и простой рецепт от проблем с ней.

Родион Власов

Лучшая трава для мозга: врачи сказали, что нужно употреблять чаще

Как правило, многим людям необходима правильная работа ключевого органа в нашем организме, и доктора уже выяснили, что при таком раскладе нужно употреблять чаще.

Родион Власов

Важнейший продукт для сосудов: диетолог сказала, на что люди обращают мало внимания

Эксперты выяснили, что совсем необязательно покупать дорогие препараты или суперфуды, чтобы позаботиться об организме – все это можно заменить обычной для любой славянской страны ягодой.

Родион Власов

Названа главная причина почти всех заболеваний: эксперт сказал, что не так делает большинство

Физиотерапевт и по совместительству профессор Университета Ноттингема Роджер Керри уверяет, что многие ухудшения со здоровьем напрямую связаны с нашим образом жизни.

Родион Власов

Полезнейшие продукты для печени: врачи сказали, что нужно обязательно включить в рацион

Немало людей страдают из-за различных патологий, связанных с действием печени, но врачи говорят о том, что ситуацию можно исправить благодаря обычным для каждого продуктам.

Recent Post

Top Category