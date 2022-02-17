«Власти ДНР» бьют тревогу: ВСУ отрабатывают ведение боев в условиях города

Данные виды вооружения могут быть использованы лишь для имитации и организации ложных позиций

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Бригады морской пехоты вооруженных сил Украины отрабатывают бои в городских условиях, а также маневры десантирование на берег в ночное время суток. Об этом сообщил представитель НВФ «ДНР» Олег Никитин, передает УРА-Информ.

«Нами отмечается поставка на позиции 53-й механизированной бригады в районе Новотроицкого десяти пулеметов ДШК образца 1938 года, находившихся на хранении в арсенале в городе Соледар», — отметил он.

Данные виды вооружения, как пояснил Никитин, могут быть использованы лишь для имитации и организации ложных позиций.

Ранее сообщалось, что «военные корреспонденты» на временно оккупированных территориях назвали «дешевым спектаклем» инициативу депутатов Государственной думы Российской Федерации, так как президент России Владимир Путин всего лишь «принял к сведению», назвав в данный момент реализацию «минских договоренностей» главной задачей.