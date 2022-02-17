Гороскоп на 18 февраля пятницу для всех знаков Зодиака: что советует астролог

День, требующий от всех осторожности.

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Об этой информации сообщил Kp.ua, передает Ura-inform.

Овен.

Овнам астролог советует этот день провести в домашней обстановке, купаясь в любви семьи. В пятницу, возможно, вашему другу будет нужна помощь, и именно вы сможете помочь решить все его проблемы.

Телец.

Тельцы настолько привыкли к размеренному ритму, что им сложно перестроиться. Но астролог утверждает, что в этот день обстоятельства будут требовать, чтобы ваша реакция была в три раза быстрее. Не стоит беспокоиться, так как вы сможете быстро перестроиться.

Близнецы.

Близнецам не стоит в этот день требовать от других, жить по их указке. Даже если вы на сто процентов уверены в том, что правы. Не стоит мешать людям набивать собственные шишки.

Рак.

В этот день у Раков будет много ментальной энергии. Вы будете азартно мыслить, и доказывать свою позицию. Астролог утверждает, что даже если вы увлечетесь и ввяжетесь в спор, отстаивая свою точку зрения, это пойдет вам только на пользу. И ещё поможет взбодриться.

Лев.

У Львов пятница будет днём крайних состояний и сильных чувств. В этот день вы сможете испытать весь их спектр: от любви до ненависти, от счастья до отчаяния. Астролог утверждает, что такие эмоциональные качели не смогут выбить вас из колеи, а только пойдут на пользу.

Дева.

Девы вроде бы и много трудятся, а толку мало. Астролог советует вам постараться перестать распыляться, расставить приоритеты и начать с самого важного. А уже потом доделать детали не составит особого труда.

Весы.

Астролог советует при планировании чего-то в этот день, отвести в своих расчетах достаточное место возможному форс-мажору. Вы должны быть подготовлены к ситуации, когда всё может выйти из-под контроля, и иметь дополнительные ресурсы, чтобы справиться с любыми неожиданностями.

Скорпион.

У Скорпионов напряжение последних дней уже начинает отступать, а самочувствие налаживаться. Астролог советует вам отправиться на шопинг и встретиться с друзьями, и тогда пятница сложится идеально.

Стрелец.

Стрельцы, возможно, в этот день будут втянуты в конфликт. Астролог рекомендует в такой ситуации, главное не принимайте ничью сторону и соблюдайте нейтралитет, как бы на вас ни давили.

Козерог.

У Козерогов назревают перемены. Астролог советует не бояться их и не оттягивать момент, так вы только потеряете время. Ну и перемены — это же всегда новые возможности грех от них отказываться.

Водолей.

Чем комфортнее у Водолеев в этот день будут условия, тем лучше будет продвигаться работа. Астролог советует создать максимально приятную обстановку вокруг себя. К примеру, можете включить приятную музыку, налить себе чаю и отдыхать или творить.

Рыбы.

Рыбы в этот день постараются привлечь кого-то на свою сторону. Астролог утверждает, что иногда, аргументов для этого недостаточно. Не стоит забывать, что есть и иные способы убеждения: уговоры, обещания, шантаж, в конце концов.

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