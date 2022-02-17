«Много автобусов с солдатами и танков»: под Мариуполем замечены колонны техники

В сторону Гранитного и Докучаевска весь день идут колонны с украинской техникой

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Подконтрольные временно оккупированным территориям Донбасса паблики со ссылкой на якобы мирных жителей заявляют, что под Мариуполем Донецкой области украинские силовики «начали кататься со страшной силой». Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм-канал ОРДЛО.

В сторону Гранитного и Докучаевска, как отмечают ресурсы, весь день идут колонны с техникой вооруженных сил Украины.

«Едут какие-то маленькие танки с тонкими стволами и грузовики, как обычные, так и с запрокинутыми и обтянутыми брезентом кузовами. Много также идет автобусов с солдатами и восьмиколесных негусеничных танков!», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что бригады морской пехоты вооруженных сил Украины отрабатывают бои в городских условиях, а также маневры десантирование на берег в ночное время суток.