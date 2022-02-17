«Много автобусов с солдатами и танков»: под Мариуполем замечены колонны техники

В сторону Гранитного и Докучаевска весь день идут колонны с украинской техникой
Подконтрольные временно оккупированным территориям Донбасса паблики со ссылкой на якобы мирных жителей заявляют, что под Мариуполем Донецкой области украинские силовики «начали кататься со страшной силой». Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм-канал ОРДЛО.
В сторону Гранитного и Докучаевска, как отмечают ресурсы, весь день идут колонны с техникой вооруженных сил Украины.
«Едут какие-то маленькие танки с тонкими стволами и грузовики, как обычные, так и с запрокинутыми и обтянутыми брезентом кузовами. Много также идет автобусов с солдатами и восьмиколесных негусеничных танков!», — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что бригады морской пехоты вооруженных сил Украины отрабатывают бои в городских условиях, а также маневры десантирование на берег в ночное время суток.
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