Такие оценки представителям незаконных вооруженных формирований «ДНР» позволяют делать будто бы добытые «данные» украинских психологов

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На временно оккупированных территориях якобы «знают» количество украинских военных, которые в случае эскалации вооруженного конфликта якобы покинут передовую. Об этом сообщили в так называемой «народной» милиции «ДНР», передает УРА-Информ.

Количество военов украинской армии якобы открыто заявляющих о том, что покинут передовую в зоне боевых действий в случае активизации конфликта на оккупированном Донбассе, якобы колеблется от 15 до 25%.

«По оценкам психологов, не менее 15−25% украинских военнослужащих открыто заявляют о намерениях покинуть зону конфликта в случае обострения ситуации, в связи с неготовностью рисковать жизнью за личные интересы правящей элиты страны», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что бывший командир батальона пророссийских боевиков «ДНР» «Восток» Александр Ходаковский задумался над вопросом, кто позволяет на временно оккупированных территориях брать взятки и «откаты», и как же в «ДНР» докатились до такой жизни.