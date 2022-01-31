«Кто устанавливает эти правила?»: Ходаковский недоволен происходящим в ОРДЛО

Это тоже стало нормой, уверяет Ходаковский, вряд ли это кому-нибудь нравится

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Бывший командир батальона пророссийских боевиков «ДНР» «Восток» Александр Ходаковский задумался над вопросом, кто позволяет на временно оккупированных территориях брать взятки и «откаты», и как же в «ДНР» докатились до такой жизни. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм-канал Ходаковского.

Таким образом Ходаковский отреагировал на новости о том, что некое «госучреждение» закупило «технику на восемь миллионов, два из которых пошли в качестве отката чиновникам».

«Когда же в наших головах, это стало нормой? Когда это перестало вызывать негодование?», — интересуется вопросом Ходаковский.

Перед Новым годом, по словам Ходаковского, с «глав» городов и районов потребовали «дань» в больших размерах в «фонд мира».

«Это кто такие правила установили? Кто эти люди? Глядя на это невольно думаешь: скорее бы война — она слегка встряхнет болото. Но война закончится…», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Представитель ЛНР» Родион Мирошник на минских переговорах рассказал, как Российская Федерация может повести себя на заседании Совбеза ООН.