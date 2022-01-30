Российские пограничники захватили украинский корабль в Азовском море, два украинца в плену

Федеральной службой безопасности РФ двадцать пятого января был захвачен корабль «Волга» а также два украинских рыбака в Азовском море.

Время чтения: 48 Секунд

Об этой информации сообщил Dialog, передает Ura-inform.

Уполномоченной Верховной Радой Украины Людмилой Денисовой было заявлено, что украинцы до сих пор находятся в российском плену.

Местные жители, проживающие в Геническе, вышли в Азовское море на собственном корабле «Волга». Из-за возникших неполадок с двигателем их судно прибило к берегу города Щелкино, находящегося в оккупированном Крыму. Украинские граждане были сразу же схвачены российскими пограничниками. Со стороны оккупантов не было предоставлено Украине никаких уведомлений об аресте двух её граждан.

По данному инциденту полицией Украины было заведено уголовное дело по статье о похищении человека (146-1 УК Украины). Данной статьёй предусмотрено наказание в виде тюремного заключения от трёх до пяти лет.



«Задержание украинских рыбаков страной-оккупантом противоречит всем международным нормам права», — подчеркнула Денисова.

Также она призвала российскую коллегу Татьяну Москалькову принять меры по освобождению украинцев. Призвала омбудсмен и международные правозащитные организации оказать помощь в освобождении пленных украинских граждан.







Напомним, ранее сообщалось, Российская журналистка рассказала что остановило Путина от вторжения в Украину