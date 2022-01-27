Можно перестать врать: Пушилин поблагодарил Рф за поставки вооружения в ОРДО

Открытые поставки российского вооружения для «ЛДНР» ожидаемы

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«Правительство ОРДО» обрадовалось возможности открытых поставок вооружения из Российской Федерации, которые инициировал депутат Госдумы РФ, член совета «Единой России» Андрей Турчак. Об этом заявил «глава «ДНР» Денис Пушилин, передает УРА-Информ.

«Мы будем приветствовать любое решение об оказании помощи в адрес Республик для возможности противостоять готовящейся агрессии со стороны Украины, и предложение первого заместителя Председателя Совета Федерации, секретаря Генерального совета ВПП „Единая Россия“ Андрея Турчака в этом направлении является для нас очень значимым», — отметил он.

Открытые поставки вооружения из России для «ЛДНР» ожидаемы, как отметил Пушилин. Их можно объявить «ответными мерами странам Запада, поставляющим летальное вооружение на Украину».

Также «глава ДНР» подчеркнул, что теперь членам НВФ «ДНР» не нужно будет врать о том, что современную бронетехнику производства РФ, а также другое вооружение они «откопали в шахтах» на оккупированном украинском Донбассе.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация перебросила в Беларусь подразделение 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота к украинской границе. Данной бригадой командует предатель украинского государства Игорь Татарченко.