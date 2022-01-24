Стефанчук рассказал что Зеленский хочет на день рождения

Во вторник двадцать пятого января президент Украины Владимир Зеленский будет отмечать своё 44-летие.

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Об этой информации сообщил Ukrinform, передает Ura-inform.

Председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком в ходе брифинга было заявлено, что Глава украинского государства хочет на свой день рождения.

С его слов, Зеленский, вероятнее всего, откажется принимать подарки в свой день рождения. Вместо этого, он попросил всех желающих, его поздравить переводом денежных средств на благотворительность.

«Насколько я знаю, по предварительной информации, Владимир Александрович объявил, что не будет принимать никаких подарков на свой день рождения. Им будет выдан номер карты на благотворительность, на которую все желающие смогут перевести деньги. Но это предварительная версия», — сказал Стефанчук.

Спикером Верховной Рады было подчёркнуто, что он обязательно присоединится к такому формату приветствия президента Украины, если он всё-таки будет реализован.



Напомним, ранее сообщалось, Зеленский собрался отправить Венедиктову в отставку: стало известно кем её могут заменить.