День рождения Зеленского уже завтра

Время чтения: 27 Секунд

Оппозиционный к шестому президенту Украины телеграмм канал «Легитимный» опубликовал информацию о том, что на свой день рождения Владимир Зеленский готовит провокацию на оккупированном украинском Донбассе. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на паблик.

«Наш источник сообщает, что в День Рождения Зеленского, в Донбассе (линии разграничения) готовятся провокации. Организатор — третья сторона, которая заинтересована в повышении «военной истерии», — сказано в сообщении.

Стоит напомнить, что день рождения главы государства Владимира Зеленского уже завтра, 25-го января.

Ранее сообщалось, что в России заявили, что отключить их от международной банковской системы SWIFT невозможно.