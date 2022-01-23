Гороскоп на 24 января понедельник для всех знаков Зодиака: что советует астролог

Прогноз астролога для представителей каждого знака зодиака.
Об этой информации сообщил Kp.ua, передает Ura-inform.
Овен.
У Овнов в этот день могут возникнуть разногласия со второй половинкой на почве совместного досуга. Астролог рекомендует, если вы никак не можете достичь компромисса в этом вопросе, может, просто нужно каждому заняться своим любимым делом?
Телец.
Тельцы будут пытаться в этот день всё успеть, а в результате могут упустить что-то из виду. Астролог советует не хвататься за много задач сразу, так ни одну вы не сможете завершить. Лучше не спешить и пытаться объять необъятное.
Близнецы.
В понедельник у Близнецов может возникнуть какое-то недопонимание с близким приятелем. Астролог советует не спешить обижаться, постараться пообщаться с ним и всё выяснить. Таким образом, вы сможете понять, что имело место досадное недоразумение.
Рак.
Для Раков понедельник будет отличным днём для благотворительности и добрых дел. Хоть вы и бескорыстно будете оказывать помощь в этот день, астролог утверждает, что вся ваша эмпатия и доброта вернётся к вам сторицей.
Лев.
День будет благоприятным для представителей данного знака Зодиака чтобы «по душам» поговорить со второй половинкой. Можете совместно помечтать о будущем и построить какие-то планы. Ведь вместе вы сила!
Дева.
Астролог рекомендует в случае недовольства Дев заработной платой и руководством, может, стоит задуматься о переменах. Понедельник будет благоприятным днём для поиска новой работы, можете им воспользоваться.
Весы.
Астролог рекомендует в этот день Весам обнулиться, сбросив старые установки, или оставить в прошлом какие-то негативные привычки. Также возможно, в понедельник сможет наконец-то разрешиться какая-то проблема из прошлого, которая долго не давала вам покоя.
Скорпион.
У Скорпионов в этот день может возникнуть ощущение барьера, множества препятствий на пути к исполнению ваших желаний. Астролог утверждает, что это не так, вам просто даётся нужное время, чтобы вы могли собраться с силами и упорядочить планы.
Стрелец.
У Стрельцов в этот день будет прекрасное настроение. Просто так, без особых на то причин. Более того, астролог утверждает, что ни одна проблема не сможет вам его испортить. А когда проблем не боишься, они сами куда-то деваются.
Козерог.
Козероги в этот день будут слишком быстрыми: справятся с делами, ответят на все вопросы. Астролог советует всё-таки делать хотя бы иногда малую паузу и обдумывать то, что хотите сделать или сказать.
Водолей.
Астролог утверждает, что Водолеям в этот день будет просто необходимо провести генеральную уборку, как в доме, так и в жизни. Постарайтесь безжалостно выбрасывать ненужный хлам как из дома, так и из жизни и расчищать место чему-то новому.
Рыбы.
В этот день Рыбам астролог советует внимательно прислушиваться к подсознанию. Так как оно в понедельник будет давать вам подсказки в виде вещих снов или внезапных озарений. Не стоит игнорировать данные знаки, в противном случае не поймете, что делать.
Напомним, ранее сообщалось, Гороскоп на следующую неделю с 24 по 30 января для всех знаков зодиака от Павла Глобы.
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