Общество

Гороскоп на 24 января понедельник для всех знаков Зодиака: что советует астролог

Прогноз астролога для представителей каждого знака зодиака.

Время чтения: 2 Мин. , 18 Секунд

Об этой информации сообщил Kp.ua, передает Ura-inform.

Овен.

У Овнов в этот день могут возникнуть разногласия со второй половинкой на почве совместного досуга. Астролог рекомендует, если вы никак не можете достичь компромисса в этом вопросе, может, просто нужно каждому заняться своим любимым делом?

Телец.

Тельцы будут пытаться в этот день всё успеть, а в результате могут упустить что-то из виду. Астролог советует не хвататься за много задач сразу, так ни одну вы не сможете завершить. Лучше не спешить и пытаться объять необъятное.

Близнецы.

В понедельник у Близнецов может возникнуть какое-то недопонимание с близким приятелем. Астролог советует не спешить обижаться, постараться пообщаться с ним и всё выяснить. Таким образом, вы сможете понять, что имело место досадное недоразумение.

Рак.

Для Раков понедельник будет отличным днём для благотворительности и добрых дел. Хоть вы и бескорыстно будете оказывать помощь в этот день, астролог утверждает, что вся ваша эмпатия и доброта вернётся к вам сторицей.

Лев.

День будет благоприятным для представителей данного знака Зодиака чтобы «по душам» поговорить со второй половинкой. Можете совместно помечтать о будущем и построить какие-то планы. Ведь вместе вы сила!

Дева.

Астролог рекомендует в случае недовольства Дев заработной платой и руководством, может, стоит задуматься о переменах.  Понедельник будет благоприятным днём для поиска новой работы, можете им воспользоваться.

Весы.

Астролог рекомендует в этот день Весам обнулиться, сбросив старые установки, или оставить в прошлом какие-то негативные привычки. Также возможно, в понедельник сможет наконец-то  разрешиться какая-то проблема из прошлого, которая долго не давала вам покоя.

Скорпион.

У Скорпионов в этот день может возникнуть ощущение барьера, множества препятствий на пути к исполнению ваших желаний. Астролог утверждает, что это не так, вам просто даётся нужное время, чтобы вы могли собраться с силами и упорядочить планы.

Стрелец.

У Стрельцов в этот день будет прекрасное настроение. Просто так, без особых на то причин. Более того, астролог утверждает, что ни одна проблема не сможет вам его испортить. А когда проблем не боишься, они сами куда-то деваются.

Козерог.

Козероги в этот день будут слишком быстрыми: справятся с делами, ответят на все вопросы. Астролог советует всё-таки делать хотя бы иногда  малую паузу и обдумывать то, что хотите сделать или сказать.

 Водолей.

Астролог утверждает, что Водолеям в этот день будет просто необходимо провести генеральную уборку, как в доме, так и в жизни. Постарайтесь безжалостно выбрасывать ненужный хлам как из дома, так и из жизни и расчищать место чему-то новому.

Рыбы.

В этот день Рыбам астролог советует внимательно прислушиваться к подсознанию. Так как оно в понедельник будет давать вам подсказки в виде вещих снов или внезапных озарений. Не стоит игнорировать данные знаки, в противном случае не поймете, что делать.

Напомним, ранее сообщалось, Гороскоп на следующую неделю с 24 по 30 января  для всех знаков зодиака от Павла Глобы.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

В ОРДО появилась новая проблема: источник рассказал, какая ещё мафия «разгулялась» в «республике»

Одним из пабликов ОРДЛО «Донбасским кейсом» было рассказано о «разгуле» в ОРДО ещё одной мафии — похоронной.

В Украине усилятся морозы, местами ожидается снег с метелями и мощным ветром (синоптическая карта)

Погода в Украине в ближайшие дни по прогнозам синоптиков из Укр гидрометцентра будет с осадками и усилением мороза.

Стало известно, какая зарплата и условия работы у шахтёров в ОРДО

На неподконтрольных Украине территориях Донецкой области проводится набор работников на шахты так называемой «республики».

Гороскоп на следующую неделю с 24 по 30 января для всех знаков зодиака от Павла Глобы

Что ожидает на предстоящей неделе представителей различных зодиакальных знаков, расскажет гороскоп от Павла Глобы. Он не обманет.

В ОРДО изготовили колбасу «из будущего» (фото)

В так называемой «ДНР» в рамках указа президент РФ Владимира Путина о поставках товаров в Россию изготовили колбасу «будущего».

В Минцифре прокомментировали факт продажи базы данных «Дії» киберпреступниками

Двадцать первого января в социальных сетях стала появляться информация, что на одном из хакерских форумов неизвестными киберпреступниками была выставлена на продажу база, содержащая персональные данные украинцев.