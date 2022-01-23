Азаров сказал, как «возродить» Украину: экс-премьер представил необычный план

Бывший премьер-министр Украинского государства Николай Азаров решил снова высказаться о том, как же официальный Киев может улучшить свое положение. Как утверждает видный политический деятель прошлого, ответ заключается в действии оппозиции.

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Об этой информации сообщил Азаров в своем «Твиттере», передает «УРА-Информ».

«Для того, чтобы в Украине началось что-то меняться в лучшую сторону, необходимо переформатировать власть. Однако сейчас оппозиционеры тратят львиную долю времени на грызню друг с другом. Тем временем, избранная, народная власть все еще продолжает обещать людям. Однако де-факто ничего не предпринимает», — сообщил Азаров.

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что план экс-премьера заключается в консолидации оппозиционных сил, которые должны предпринять комплекс мер против Банковой. Однако, к сожалению, пока неизвестно, в чем именно задумка Азарова. Возможно, информация по этому поводу появится временем позже.

Чтобы в стране начались изменения в лучшую сторону, нужно переформатирование власти, но пока оппозиция тратит большую часть времени на грызню между собой, а избранная власть продолжает обещать, но по факту ничего не делает. pic.twitter.com/Xx0NWZyWpd — Николай Азаров (@AzarovNikolay_) January 22, 2022

Так же ранее сообщалось, что СМИ раскрыли, кто мог попросить Путина не нападать на Украину.