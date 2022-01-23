Медики назвали идеальные продукты для защиты сосудов от старения

Врач рассказал, какие продукты необходимо добавить в свой рацион питания, чтобы защитить сосуды от старения.

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Об этой информации сообщил Vesti-ua, передает Ura-inform.

Как известно, сосуды стареют одновременно с организмом человека, из-за чего возрастает риск таких заболеваний как инфаркт и инсульт. Так как со временем снижается эластичность сосудистых тканей, а также на их стенках может образовываться холестериновые бляшки, процесс прохождения крови может затрудняться, что приводит к её сгущению.

Но есть перечень вполне доступных продуктов, употребляя которые, вы сможете помочь своему организму не поддаваться негативным возрастным изменениям.

Первым продуктом врач называет рыбу: сёмга, тунец, палтус, сардина и скумбрия защищают сосуды от «плохого» холестерина. Так же рыба богата на жирные аминокислоты омега-3, которые известны своим мощным противовоспалительным свойством.

Вторым продуктом медики назвали чеснок. Он снижает уровень холестерина в крови, разжижает её и нормализует давление.

Третий идеальный продукт для сосудов это свекла. Она сможет защитить сосуды от потери эластичности и снижает воспаление в них.

Четвёртый продукт-это тыква. Она отлично укрепляет стенки сосудов и предотвращает холестериновые скопления в них.

Пятым является куркума. В ней содержатся терпены и фенотерол, которые помогут снизить уровень холестерина и сахара в крови. А также куркума делает сердце более выносливым.

Следующий шестой продукт-это лук. Включив его в ежедневный рацион вы сможете снизить уровень холестерина и уменьшить воспалительные реакции на внутренней оболочке сосудов. Ещё лук препятствует образованию кровяных сгустков, которые могут стать тромбами.

Седьмой продукт-сельдерей. Он насыщен калием и магнием, что позволяет укрепить сердечную мышцу.

И последний в списке медиков продукт-имбирь. Употребляя его кровь, станет менее вязкой, а сосуды-более прочными.

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