СБУ разоблачила 13 членов НВФ «Луганского округа донских казаков»

Они сопровождали так называемые «гуманитарные» грузы из РФ для ОРДЛО

Время чтения: 41 Секунд

СБУ установили личности 13 членов незаконных вооруженных формирований так называемого «Луганского округа донских казаков», которые воевали против сил АТО в составе «армии ЛДНР». Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УРА-Информ.

Также известно, что «Казаки» воевали против ВСУ в боевых действиях против сил антитеррористической операции в районах Луганска и Дебальцево.

«Задокументированы факты привлечения вооруженных участников вражеской группировки к охране незаконных блокпостов в ОРДЛО. Там они, среди прочего, останавливали общественный транспорт и автомобили местных жителей и осуществляли противоправные обыски. В настоящее время главари казачьего формирования скрываются от правосудия на временно неподконтрольной украинским властям территории Луганщины. После задержания злоумышленников они будут привлечены к уголовной ответственности», — подчеркнули в СБУ.

Сейчас все еще продолжаются меры по установлению и привлечению к ответственности других лиц, которые также причастны к преступлениям.

Ранее сообщалось, что главным приоритетом генштаба России является Киевское стратегическое направление.