К жителям ОРДЛО обратились с важным призывом: что нужно знать

Если человек не хочет подвергнуться опасности заболевания, он должен защитить свои органы дыхания

Время чтения: 52 Секунд

«Заместитель главного врача Луганской санитарно-эпидемиологической станции» Елена Андреенкова призвала жителей временно оккупированных территорий носить медицинские маски в связи с высокой заражающей способностью нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом сообщают подконтрольные ОРЛО паблики, передает УРА-Информ.

«Если человек не хочет подвергнуться опасности заболевания, он должен защитить свои органы дыхания. Мы руководствуемся здравым смыслом — маска на лице человека защищает его от встречи с возбудителем», — отметила представительница ОРДЛО.

Среди посетителей общественных мест в ОРДЛО также могут быть люди, находящиеся «в стадии стертой формы заболевания».

«Даже если мы не замечаем, к примеру, среди посетителей магазина людей с явными проявлениями вирусных инфекций, среди них могут быть те, кто в настоящее время пребывает в стадии стертой формы заболевания. То есть, они не чихают, не кашляют, но являются источником вируса, который выделяется во внешнюю среду при разговоре, необязательно при чихании или кашле. Даже когда мы элементарно выдыхаем воздух, в нем находятся микрочастички влажной слюны, содержащие вирус», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил жителям страны, что в государстве началась очередная вспышка пневмонии нового поколения.