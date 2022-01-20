Общество

В Украине началась новая вспышка коронавируса, — Ляшко

Негативная динамика наблюдается в Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях

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Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил жителям страны, что в государстве началась очередная вспышка пневмонии нового поколения. Об этом он заявил на брифинге, передает УРА-Информ.

В Украине за последние сутки было зафиксировали 18 479 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции типа COVID-19.

«Это свидетельствует, что в Украине началась вспышка. Эпицентр вспышки — западная Украина. Наиболее сложная эпидситуация — в Ивано-Франковской области», — отметил министр.

Негативная динамика с коронавирусом, как подчеркнул Ляшко, наблюдается в Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях.

«В конце декабря и начале января у нас было за неделю по 30 тысяч случаев. На этой неделе уже за два дня 30 тысяч случаев», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в ВОЗ сообщили, что причиной появления новых штаммов пневмонии нового поколения COVID-19 является низкий уровень вакцинации.

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