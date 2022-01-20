Жириновский прокомментировал попытки легализовать «ЛДНР»

Жириновский также отметил, что он сторонник вхождения всей Украины в состав России

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Признание «ЛДНР» ничего не изменит в ситуации в ОРДЛО, а лишь провоцирует новые санкции против Российской Федерации. Так считает депутат Госдумы РФ, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает УРА-Информ

«Своим обращением к президенту они (коммунисты) искусственно сужают рамки принятия решения до темы признания ДНР и ЛНР — небольших анклавов на востоке Украины. Допустим, мы это сделаем, и что дальше? Там тут же мир установится? Нет. Угроза русским пропадет? Нет. Кто, кроме нас, это решение признает? Никто. Мы этим ничего не добьемся в плане стратегической безопасности России, не защитим этим решением русских на Украине», — считает Жириновский.

Также политик является сторонником вхождения всей Украины в состав России.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден пригрозил России за нападение на украинское государство невиданными санкциями, а также он пообещал РФ «катастрофу» в случае эскалации вокруг Украины.